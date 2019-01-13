Экономика
Украина смогла обеспечить рост своей экономики благодаря закупкам энергоресурсов у России, считает украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко. По его словам, экономика Украины в 2018 году выросла на 3% при этом 60% всех энергоресурсов Киев закупил у России.
Известиявчера в 23:47
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Украина обеспечивает рост своей экономике, закупая у России энергоресурсы — эксперт
Народные новостивчера в 23:41
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика
В одной из школ Сызрани Самарской области ученик напал на учительницу.
Обновлено в 09:14
Космос
Космический корабль Dragon отстыковался от МКС
Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Обновлено в 21:11
Политика
МИД Японии отрицает отказ от пресс-конференции на переговорах в Москве
МИД Японии отрицает, что Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел двух стран, сообщил в понедельник телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Политика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено в 16:51
Кино
HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.
Обновлено в 22:33
Теннис
Калинская уступила Соболенко в первом круге Australian Open
Ранее россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 20:54
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
Обновлено в 18:32
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Космос
Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация
Обновлено в 18:23
Происшествия
Доставленную в морг живой пенсионерку не сумели спасти
В реанимации Белогорской больницы (Амурская область) врачи в течение двух часов врачи пытались спасти пациентку, доставленную к ним из морга, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:39
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Обновлено в 20:09
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено в 18:57
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
ЖКХ
Дома предложили оснащать плитами с автоматическим отключением газа
В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки.
Обновлено в 16:20
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено в 22:11
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету
Обновлено в 09:51
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.
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Единоборства
Хабиба Нурмагомедова назвали трусом
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Происшествия
В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке
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Политика
ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа
Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Политика
США решительно осудили задержание главы парламента Венесуэлы
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступили с осуждением действий спецслужб Венесуэлы, которые задержали главу оппозиционной Национальной ассамблеи этой страны Хуана Гуаидо.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 08:22
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:35