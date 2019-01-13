Украина смогла обеспечить рост своей экономики благодаря закупкам энергоресурсов у России, считает украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко. По его словам, экономика Украины в 2018 году выросла на 3% при этом 60% всех энергоресурсов Киев закупил у России.

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.

Происшествия Происшествия Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика В одной из школ Сызрани Самарской области ученик напал на учительницу.

Космос Космос Космический корабль Dragon отстыковался от МКС Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.

Политика Политика МИД Японии отрицает отказ от пресс-конференции на переговорах в Москве МИД Японии отрицает, что Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел двух стран, сообщил в понедельник телеканал NHK.

Политика Политика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Политика Политика В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".

Кино Кино HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.

Теннис Теннис Калинская уступила Соболенко в первом круге Australian Open Ранее россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Общество Общество Нобелевского лауреата лишили званий за расизм Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Космос Космос Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Происшествия Происшествия Доставленную в морг живой пенсионерку не сумели спасти В реанимации Белогорской больницы (Амурская область) врачи в течение двух часов врачи пытались спасти пациентку, доставленную к ним из морга, сообщает «Интерфакс».

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.

Общество Общество Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Политика Политика Польша построит остров в Калининградском заливе

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.

Экономика Экономика В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

ЖКХ ЖКХ Дома предложили оснащать плитами с автоматическим отключением газа В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.

Спорт Спорт Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету

Хоккей Хоккей Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

Единоборства Единоборства Хабиба Нурмагомедова назвали трусом

Происшествия Происшествия В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке

Политика Политика ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Политика Политика США решительно осудили задержание главы парламента Венесуэлы Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступили с осуждением действий спецслужб Венесуэлы, которые задержали главу оппозиционной Национальной ассамблеи этой страны Хуана Гуаидо.

Происшествия Происшествия В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Финансы Финансы Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.