Эксперт объяснил, что десять «Сарматов» уничтожат все население СШАГазета.Ru 01:49

Десять "Сарматов" уничтожат все американское население.

с чего всё началось

Чтобы уничтожить все население США, достаточно десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он написал в своей статье для еженедельника "Звезда".

Эксперт объяснил, что десять «Сарматов» уничтожат все население США

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