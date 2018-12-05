Армия и оружие

Эксперт: новейшее оружие России спасает США от гибели
Политическая Экспертиза
20:12

Оружие буквально выступает в роли «спасательного круга» для миллионов людей. Ракеты российского производства «Сармат» и торпеды «Посейдон» способны уничтожить США, в результате чего ядерная война является бессмысленной, что, как бы это ни было противоречиво, спасает граждан Америки.
Политическая Экспертиза20:12

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Эксперт: новейшее оружие России спасает США от гибели

Политическая Экспертиза20:12

Военный эксперт назвал спасающее США российское оружие

Известия19:06

Новейшее оружие РФ спасает США от гибели ― эксперт

ФАН18:36

Военный эксперт назвал оружие, которым Россия спасает США

РИА Новости16:58

Супероружие России спасет США

Lenta.ru16:09
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Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Сирийские военные уничтожили 23 боевиков ИГ в пустыне возле Хомса

Военные армии САР ликвидировали 23 боевиков террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие

Израиль предупредил Россию о военной операции

По словам посла, израильская делегация посетила МИД России, встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и обсудила ряд тем, в том числе и проведение операции "Северный щит".
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь

Впервые экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для прохождения очередного пятидневного этапа госиспытаний.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Минобороны РФ покажет банкомат на шасси от КамАЗа

Обновлено в 20:24
Армия и оружие

В США военного осудили на 25 лет за поддержку ИГ

Сержанта армии США из штата Гавайи приговорили к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам «Исламского государства»* и передать им секретные данные.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Шойгу: Россия ответит на вызовы США

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США

«Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

В Алеппо открылся первый в городе металлургический завод

В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие

Корабли ВМС Украины привели в полную боевую готовность

Обновлено в 15:10
Армия и оружие

У военных инженеров обновляются символы

В ходе торжественной церемонии, прошедшей в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, Боевое Знамя нового образца передал командиру части начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ

НАТО нашло ключи к обороне России в Крыму и Калининграде.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие

Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок

Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Иран заявил о намерении увеличить дальность своих ракет

1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено в 11:10
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.
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