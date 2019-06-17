Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено 15 июня в 22:43
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье
Долгожданную поликлинику в районе новостроек Барнаула возведут к 2022 году
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Единоборства
Кудряшов проиграл Макабу нокаутом
Обновлено вчера в 12:23
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Космос
С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников
На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда, оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение, ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено 14 июня в 13:12
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Наука
«Каждый человек, использующий современные технологии, „отбрасывает“ цифровую тень»
Как цифровая тень поможет ловить преступников до совершения преступления, как работают судьи с искусственным интеллектом и зачем ГИБДД нужны дроны с вооружением, в рамках проекта «Я в науке» рассказал студент четвертого курса юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав Ляхов.
Обновлено 15 июня в 11:34
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
12 участников массовой драки цыган с селянами задержаны под Пензой
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53