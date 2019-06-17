Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00

К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

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