Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Авто
Kia рассекретила внешность нового кроссовера для России
До премьеры нового кроссовера KIA Seltos остаются считанные дни (она состоится уже 20 июня), а KIA, тем временем, продолжает рекламную кампанию выпуском очередного тизерного видео с новинкой.
Обновлено 15 июня в 01:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене
Как утверждают в Пентагоне, атака с применением SA-7, который "находился примерно в одном километре" от MQ-9, не была эффективной, и беспилотник смог "наблюдать за судном в огне".
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Авто
«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров
Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Технологии
Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»
Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено вчера в 13:38
Баскетбол
«Лейкерс» попытаются подписать Кавая Ленарда
Обновлено в 00:27
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Спорт
Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише
Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева купила участок на кладбище
Звезды давно начали приобретать для себя места на кладбище, не скупясь на оформление могильников. Алла Пугачева не стала исключением.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Cellebrite создала новую программу для взлома любого iPhone и iPad
Разработчики компании Cellebrite из Израиля, специализирующейся на производстве ПО для правоохранительных структур, заявили о создании нового продукта, способного взломать любой iPhone от американского технологического гиганта Apple.
Обновлено в 02:28