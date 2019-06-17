Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 годаАктуальные Новости 02:09

Рубль может одержать победу над американским долларом к концу текущего года.

Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 года

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Армия и оружие ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Общество Росконтроль нашел кишечную палочку в свиных стейках В некоторых образцах специалисты нашли бактерию кишечной палочки. Результаты появились на сайте организации.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.

Экономика Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Политика Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.

Общество Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи "По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Армия и оружие В «МиГ» сообщили, когда запланирован первый полёт Ил-114-300 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

Авто Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.

Общество Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.

Происшествия Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.

Авто Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.