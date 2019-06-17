Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 годаАктуальные Новости 02:09
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи.
Обновлено в 00:15
Общество
Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет
Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Общество
Росконтроль нашел кишечную палочку в свиных стейках
В некоторых образцах специалисты нашли бактерию кишечной палочки. Результаты появились на сайте организации.
Обновлено в 03:54
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек
Обновлено в 04:49
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В «МиГ» сообщили, когда запланирован первый полёт Ил-114-300
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.
Обновлено в 03:22
Авто
Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Игры
Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом
На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор
В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.
Обновлено в 05:10
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24