Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 годаАктуальные Новости 02:09

Рубль может одержать победу над американским долларом к концу текущего года.

Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 года

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