Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 годаАктуальные Новости 02:09
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Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Ивана Голунова допросили как свидетеля по его делу
Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
Презентация Родриго в «Реале» состоится 18 июня
Обновлено в 06:05
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
За 2018 год РФ поставила на экспорт более чем на $6 млрд авиатехники
За 2018 год РФ поставила на экспорт более чем на $6 млрд боевой авиации и авиатехники.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Наука
Глобальное потепление может уменьшить океанское «население» на 17%
Обновлено 15 июня в 03:27
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Дональд Трамп задолжал 7 млн долларов за свою инаугурацию
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
В Таиладе задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни
Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Поставки смартфонов Huawei в 2019 году могут упасть на 60 млн единиц
Собственные расчеты Huawei показывают, что в 2019 году за пределами Китая будет отгружено на 40–60 миллионов смартфонов меньше.
Обновлено в 05:42
Общество
Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Общество
Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье
Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Космос
Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами
Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26