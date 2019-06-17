Финансы

Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 годаАктуальные Новости 02:09

Рубль может одержать победу над американским долларом к концу текущего года.
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Эксперты прогнозируют победу рубля над долларом уже к концу года

Smolnarod.ru06:37

Эксперт спрогнозировал победу рубля над долларом к концу года

РЕН ТВ00:34

«На Западе все только и говорят»: Эксперт назвал сроки «финальной схватки» между рублём и долларом

Царьград03:04

Эксперт не исключил победу рубля над долларом к концу 2019 года

Актуальные Новости02:09

Эксперты: Российский рубль укрепит свои позиции до конца года

Дни2403:29

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Экономика

Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

Обновлено в 01:51
Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Ивана Голунова допросили как свидетеля по его делу

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол

Презентация Родриго в «Реале» состоится 18 июня

Обновлено в 06:05
Общество

Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

За 2018 год РФ поставила на экспорт более чем на $6 млрд авиатехники

За 2018 год РФ поставила на экспорт более чем на $6 млрд боевой авиации и авиатехники.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Кино

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский кинопрокат

Обновлено в 06:23
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Наука

Глобальное потепление может уменьшить океанское «население» на 17%

Обновлено 15 июня в 03:27
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области

Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика

Дональд Трамп задолжал 7 млн долларов за свою инаугурацию

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300

Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество

В Таиладе задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни

Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Поставки смартфонов Huawei в 2019 году могут упасть на 60 млн единиц

Собственные расчеты Huawei показывают, что в 2019 году за пределами Китая будет отгружено на 40–60 миллионов смартфонов меньше.
Обновлено в 05:42
Общество

Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Экономика

Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Общество

Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье

Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Космос

Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами

Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
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Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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