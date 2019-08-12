с чего всё началось

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.

Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет

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