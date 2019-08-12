Политика

Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнетГазета.Ru 02:22

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил
 он в эфире YouTube-канала PolitWera.
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Экс-министр экономики Украины: Зеленский просто бездействует

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РБК01:48
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В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым

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Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение.
Обновлено в 03:20
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На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
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Обновлено вчера в 23:20
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Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году

Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
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В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
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По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, кроме визита на военные объекты в ЦВО и посещения предприятий Сергей Шойгу ознакомится с докладами командования округа.
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В колледжах России со следующего учебного года исчезнут почти 100 профессий.
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Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
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