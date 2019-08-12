Политика
Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнетГазета.Ru 02:22
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил он в эфире YouTube-канала PolitWera.RT на русскомвчера в 23:23
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Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей
Rusvesna.suвчера в 04:57
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В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
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Общество
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Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
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Происшествия
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Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Медведева оценила юниоров на контрольных прокатах
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила контрольные прокаты российских юниоров, которые состоялись на прошлой неделе на базе в Новогорске.
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Происшествия
Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области
Четверо взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Культура
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Ученые назвали основную причину рака шеи и головы
Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение.
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете, задержали в США
Полиция задержала 26-летнего мужчину, который угрожал устроить стрельбу в супермаркете Walmart. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
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Авто
Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
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Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
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Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Шойгу прибыл с проверкой в ЦВО
По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, кроме визита на военные объекты в ЦВО и посещения предприятий Сергей Шойгу ознакомится с докладами командования округа.
Обновлено в 05:35
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Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп
Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
Обновлено в 05:19
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
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Политика
Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
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В колледжах России исчезнут почти 100 профессий
В колледжах России со следующего учебного года исчезнут почти 100 профессий.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
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Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada Kalina создали российские студенты
Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
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Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
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Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
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Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
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Обновлено вчера в 13:02