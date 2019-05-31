Энергетика
Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»Lenta.ru 11:36
«Транснефть» была уведомлена о том, что нефть загрязнена, еще задолго до того, как в апреле белорусы заявили о резком росте содержания хлорорганики в нефти, об этом писали СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях, заявил «Ленте.ру» старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Транснефти» Николай Токарев мог заранее знать о заразной нефти в экспортной трубе
Наша версиявчера в 15:01
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Кино
Роберт Паттинсон официально назван новым Бэтменом
Обновлено в 06:30
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 11:20
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Общество
Уезжают из страны за судьбой гастарбайтеров: Политики о желании молодежи покинуть Россию
Экономист считает, что пенсионеры в России не самая обеспеченная группа, но правительство принимает меры, чтобы повысить их уровень жизни.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле
Сотрудники полиции Московской области задержали женщину, оставившую двоих детей в хостеле в Котельниках 28 мая, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская является инициатором ссор в семье
Сохранять семью супругам помогает именно тот факт, что сам Овечкин сохраняет спокойствие в любой ситуации.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина
В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.
Обновлено в 10:12
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Общество
Зеленский впервые показал публике сына
Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Общество
В России супруги смогут написать совместное завещание
Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Замминистра обороны Булгаков поздравил 100-й полк МТО с пятилетней годовщиной
В Наро-Фоминском районе Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня образования 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге
"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены
Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Общество
Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес» сожжен
Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы возведения экотехнопарка на станции Шиес Архангельской области, заявил, что вопросы вывоза мусора в регионы не могут приниматься во вред местным жителям.
Обновлено в 10:07
Футбол
Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией
Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов не успеет полностью восстановиться к контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня в рамках сбора команды в Австрии.
Обновлено в 11:04
Космос
Дрон зафиксировал полет двух управляемых НЛО
Обновлено в 02:41
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02