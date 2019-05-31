Энергетика

Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»Lenta.ru 11:36

«Транснефть» была уведомлена о том, что нефть загрязнена, еще задолго до того, как в апреле белорусы заявили о резком росте содержания хлорорганики в нефти, об этом писали СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях, заявил «Ленте.ру» старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.
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Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»

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