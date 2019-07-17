Финансы

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубляРИА Новости вчера в 21:47

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Читать в источнике
Обсудить37
с чего всё началось

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Известия02:05

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:27, Вашингтон
Общество

В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»

Обновлено в 20:03
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика

Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.
Обновлено в 17:36
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика

Лавров назвал цель одобренных Евросоюзом поправок к газовой директиве

Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза задумывались, чтобы помешать завершению реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Райнише пост".
Обновлено в 18:51
Политика

Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

Обновлено в 19:49
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Футбол

Отец Неймара встретится с «Ювентусом»

Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Пентагон отправляет на границу с Мексикой дополнительные войска

В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.
Обновлено в 16:57
Кино

Тайка Вайтити отказался от «Акиры» ради «Тора»

Ранее Тайка Вайтити выступил режиссером третьей части франшизы под названием "Тор: Рагнарек"
Обновлено в 03:22
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Наука

Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером

Обновлено в 11:09
Наука

Нейросеть смогла собрать кубик Рубика за 20 ходов

Исследователи из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который сделал невероятное — собрал кубик Рубика эффективнее человека и за 20 ходов.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Российский теплоход потерял ход в Японском море

Российский теплоход "Гранит", на борту которого находятся 15 членов экипажа, потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан.
Обновлено в 20:22
Музыка

Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра

На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Обновлено в 19:17
Здоровье

Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
Обновлено в 04:50
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Авто

Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей

Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Технологии

Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Столтенберг ответил на вопрос о возможности исключения Турции из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции.
Обновлено в 20:48
ещё по теме
Главное