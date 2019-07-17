Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.

с чего всё началось

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Согласно его прогнозу, в течение следующей недели российская валюта может укрепиться до 61,9 рублей за доллар.

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

Политика США ограничили передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Политика Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.

Армия и оружие Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии "Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A10s получит три камеры и батарею на 4000 мА·ч Модель Galaxy A10, напомним, оснащена одинарной основной камерой на 13 млн пикселей, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и батареей ёмкостью 3400 мА·ч.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Общество В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Происшествия Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Футбол «Лацио» вновь заинтересовался Азмуном По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Технологии Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.

Кино Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

Экономика Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.

Происшествия Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.