Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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с чего всё началось

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

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Худший день для рубля определил эксперт

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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Эксперт назвал «худший день» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле.
Обновлено в 06:33
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Дагестане

Обновлено в 05:30
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

37-летняя Вера Брежнева показала, как хочет выглядеть в старости

В последние дни в Instagram набрал популярность флешмоб, в рамках которого селебрити и рядовые пользователи социальной сети показывают, как могли бы выглядеть в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:50
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Кино

Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Путин поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:33
Кино

Фильм «Дылда» Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Фильм "Дылда" включен в программу "Жемчужины" (Pearls) - в нее селекционеры фестиваля отбирают лучшие картины года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях.
Обновлено в 06:46
Политика

Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
Обновлено в 02:32
Политика

Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено в 05:27
Происшествия

СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
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