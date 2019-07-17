Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

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Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

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Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал наихудший день для рубля

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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

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News.ruвчера в 22:48

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Политика

Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках

Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Обновлено в 06:33
Культура

В Чечне раскритиковали артистов за несогласованные выступления

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика

Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.
Обновлено вчера в 06:43
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

В ГД ответили на угрозы Турчинова разрушить Крымский мост ракетами

Обновлено 15 июля в 13:58
Политика

Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии

Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Apple хочет вернуть первоначальный радужный логотип

Обновлено в 03:42
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье

В Тольятти зарегистрировано 5 заболевших лихорадкой Денге

Зарегистрировано 5 заболевших взрослых лихорадкой Денге. Отмечается, что в прошлом году таких случаев не было.
Обновлено в 06:05
Авто

Ford показал первый пикап в мире эмодзи

Обновлено в 07:32
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Футбол

Триппьер отправился в Мадрид на подписание контракта с «Атлетико»

28-летний защитник «шпор» вылетел в Мадрид, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «матрасниками». Сделка оценивается в 20 млн фунтов.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика

Познер признался, в каком случае уехал бы из России

Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье

Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
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