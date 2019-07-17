Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета 21:00
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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