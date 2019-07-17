"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Экономика Глобальный долг растет на низких ставках Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными По итогам переговоров внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки» появились определенные договоренности касательно обмена пленными.

Политика В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.

Политика На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Политика США хотят обеспечивать безопасность в Персидском и Оманском заливах Ранее Хук сообщил, что США намерены представить инициативу по противодействию угрозам "свободе судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе".

Космос Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М» Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.

Политика Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Кино «Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми» Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Хоккей Якуб Врана подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на $ 6,7 млн Нападающий Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт «столичной» команды.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Политика Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.

Музыка В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Здоровье Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Экономика Накопительную часть пенсии вновь могут заморозить Министерство финансов выступило с предложением, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2022 года.