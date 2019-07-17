Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Читать в источнике
Обсудить37
с чего всё началось

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Известия02:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу

16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана

Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
Обновлено в 13:15
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Авто

Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото

Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Футбол

Будущее Гильерме: «Спартак» охладел, «Зениту» не нужен, «Локомотив» пока ближе

В среду появился слух о том, что вратаря помимо "Спартака" хочет заполучить и "Зенит".
Обновлено в 13:45
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Здоровье

В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи

В Правительстве Тверской области 17 июля на совещании обсудили развитие системы «скорых» в регионе.
Обновлено в 06:37
Политика

Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.
Обновлено в 13:58
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Футбол

Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Политика

Путин наградил вдову Солженицына орденом

Обновлено в 10:49
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк

В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше

Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Кино

Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Обновлено в 00:16
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
Обновлено в 10:38
ещё по теме
Главное