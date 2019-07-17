Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
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В Москве затопило Дмитровское шоссе
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