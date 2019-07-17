Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.

с чего всё началось

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Политика Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика Появились новые свидетели в деле о крушении MH17 В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.

Происшествия В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу 16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.

Футбол «Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.

Авто Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51 В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".

Здоровье В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи В Правительстве Тверской области 17 июля на совещании обсудили развитие системы «скорых» в регионе.

Политика Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.

Политика Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Футбол Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ» Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Происшествия В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.