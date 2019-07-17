Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Авто
Skoda приступила к выпуску кроссовера Skoda Kamiq
Как отметили в пресс-службе чешской марки, специально для Skoda Kamiq вся производственная линия завода в Млада-Болеславе (где также выпускаются модели Octavia, Fabia, Scala и Karoq) была модернизирована на сумму более 100 миллионов евро.
Обновлено в 09:40
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Обновлено в 00:16
Космос
Злобные инопланетяне десантировались в нескольких точках планеты, готовится страшный удар – уфологи
Уфологи бьют тревогу: в нескольких местах планеты замечены странные объекты, указывающие на коварные планы пришельцев с таинственной планеты Икс.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене
Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню.
Обновлено в 08:18
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Экономика
Росстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства
Объем промышленного производства в России увеличился в июне 2019 года на 3,3% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 0,9% в мае, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:56
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Политика
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 06:41
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ
На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:32
Политика
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»
Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis).
Обновлено в 09:25
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42