Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубляРоссийская газета вчера в 21:00
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин наградил орденом главу Дагестана
Обновлено в 10:34
Политика
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 06:41
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала нежные чувства двухлетнего сына к девочке
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына.
Обновлено в 05:55
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Путешествия
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони
В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".
Обновлено в 09:13
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если Тбилиси стабилизирует ситуацию в стране и устранит угрозы для безопасности россиян, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:58
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05