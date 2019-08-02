Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном мореРБК 04:47
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Life.ruвчера в 23:48
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«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
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Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
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