с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Политика Китай пригрозил США ответным повышением пошлин Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Технологии В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.

Футбол Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Политика Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Зеленский подтвердил планы Богдана об уходе в отставку Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что глава офиса президента страны Андрей Богдан планирует уйти в отставку.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Общество Названы регионы с самым большим числом абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Гаджеты Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.

Общество Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов Министр природы Дмитрий Кобылкин 30 июля доложил, что в пяти регионах России площадь лесных пожаров с зонами контроля составил 2,7 млн га.

Экономика Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».