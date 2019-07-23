Экономика

Эксперт назвал причины снижения цен на чёрную икру в РоссииREGNUM 02:44

В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году.
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В России зафиксировали снижение цен на черную икру

- РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.
РИА Новостивчера в 21:06

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Эксперт назвал причины снижения цен на чёрную икру в России

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

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