Общество
Эксперт назвал необъективным рейтинг безопасности регионов РоссииИзвестия 05:46
Всего в 2018 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Отмечается, что 51,7% от всех преступлений составили кражи.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.RT на русском00:00
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