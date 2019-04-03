Эксперт назвал необъективным рейтинг безопасности регионов РоссииИзвестия 05:46

Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

с чего всё началось

Всего в 2018 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Отмечается, что 51,7% от всех преступлений составили кражи.

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