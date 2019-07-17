Финансы
Эксперт назвал наихудший день для рубляИзвестия 02:05
Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Его прогноз в среду, 17 июля, опубликовала «Российская газета».
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Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Армия и оружие
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