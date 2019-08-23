Общество
Эксперт назвал четырехдневку «хитрым планом»Инвест-Форсайт 05:12
Идея о четырехдневке выглядит еще более странной: от нее «волосы встают дыбом», признался политолог. «Либо у нас Медведев ничего не понимает в экономике и вообще в системе устройства экономики нашей страны, либо это какой-то очередной хитрый план», - предположил он.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Футбол
Окружение Неймара требует у «Барселоны» повысить предложение для «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону».
Обновлено в 08:16
Хоккей
НХЛ отказалась считать кокаин допингом в ситуации с Кузнецовым
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не считает кокаин запрещенной субстанцией, способной влиять на результат спортсмена.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Дания намерена укрепить сотрудничество с Гренландией в сфере обороны
На острове будут проводить дополнительные учения и образовательные курсы Дания и Гренландия намерены усилить взаимодействие в сферах обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 07:33
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено в 06:28
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Бавария» согласовала трансфер хавбека «Эспаньола» за € 40 млн
По данным источника, немецкий клуб клуб согласовал трансфер хавбека за € 40 млн. Испанец подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.
Обновлено в 09:29
Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Хоккей
Путин прилетит в Сочи на открытие Кубка мира по хоккею
В олимпийской столице — городе Сочи глава государства примет участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019».
Обновлено в 07:37
Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Армия и оружие
Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Гаджеты
Huawei подтвердила название SoC Kirin 990 и факт ее использования в Huawei Mate X. Honor 5G может получить SoC MediaTek
В начале недели появилась информация о том, что в грядущем смартфоне с гибким экраном Huawei Mate X будет представлена новейшая однокристальная система Kirin 990.
Обновлено в 07:03
Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45