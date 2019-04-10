Армия и оружие
Эксперт назвал Россию небоеспособной против США в АрктикеИзвестия 06:34
Подводные силы Военно-морского флота РФ в подледных условиях фактически небоеспособны, заявил в своей статье военный эксперт Максим Климов.
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