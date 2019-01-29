Армия и оружие
Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население СШАГазета.Ru 20:51
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Об этом пишет еженедельник "Звезда".
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Десять "Сарматов" уничтожат все американское население.Еженедельник Звездавчера в 22:29
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Общество
В работе Instagram произошел сбой
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Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
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Авто
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Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника
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Обновлено в 14:15
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Экономика
«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
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В Зауралье за два дня сгорел второй дом с детьми
Пожарные пытаются выяснить местонахождение детей. Дом вспыхнул 29 января, около двух часов ночи.
Обновлено в 20:55
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено в 20:21
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
Обновлено в 14:30
Общество
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Общество
В Приморье изменят режим работы в пунктах пропуска
Стало известно, что в ближайшие дни пункты пропуска в Приморье изменят режим работы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
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Авто
Subaru возобновила работу своего завода в Японии
Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.
Обновлено в 07:38
Наука
В Египте обнаружили древнее хранилище вина
Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.
Обновлено в 07:38
Космос
Эксперт: через 10 лет в России появится беспилотное аэротакси
Через 10 лет россияне смогут передвигаться по городу на беспилотном аэротакси, рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы Аэронет Сергей Жуков.
Обновлено в 21:56
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Наука
Ученые слепили снеговика из графена
Ученые с графеном проводят огромное количество экспериментов и один из них позволил сделать из оксида графена (GO) «тесто», которое легко поддается обработке.
Обновлено в 14:07
Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Йемене при взрыве на рынке погибли шесть человек
В Йемене в городе Эль-Моха на рынке сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошедшего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:59
Экономика
Выплаты при рождении первого ребенка введут на Дальнем Востоке
В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого ребенка.
Обновлено в 19:32
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Новейший российский бомбардировщик-ракетоносец появится через 5-7 лет
Разработка ПАК ДА, или перспективного авиационного комплекса дальней авиации, займет около 5-7 лет.
Обновлено в 10:24