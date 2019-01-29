Армия и оружие
Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население СШАГазета.Ru вчера в 20:51
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Об этом пишет еженедельник "Звезда".
Читать в источнике
Оценить185
с чего всё началось
Десять "Сарматов" уничтожат все американское население.Еженедельник Звезда27 января в 22:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Десять «Сарматов» уничтожат все население США. Раскрыт сценарий ядерной войны
Телеканал 360°вчера в 19:46
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания
Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Авто
Петербургские автозаводы притормозили конвейеры
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Позже в Instagram заявили, что работа приложения полностью восстановлена.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
Обновлено в 00:07
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Захарова прокомментировала запись Болтона о «солдатах в Колумбию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».
Обновлено в 00:40
Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения по изучению английского языка
Эксперты Роскачества выбрали лучшие мобильные приложения по изучению английского, которые предназначены для русскоговорящих пользователей, приступающих к языку с нуля.
Обновлено в 01:15
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno
Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Кино
Умер известный режиссер Душан Макавеев
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком
Обновлено в 00:18
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
На Тасмании эвакуировали жителей из-за лесных пожаров
Более 400 жителей Тасмании эвакуированы из-за разгоревшихся на юго-востоке этого австралийского штата лесных пожаров, сообщает портал 9news.
Обновлено в 00:28
Общество
Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ
Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обновлено вчера в 10:04
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Резиденты ТОР Приморья вложили в агросектор 13 млрд рублей
Обновлено в 00:48
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
В Москве по подозрению в поджоге подростка арестован его сверстник
В Москве задержан 16-летний подросток, которого подозревают в причастности к пожогу сверстника.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В ГД внесли проект освобождения авиакомпаний от лицензий Росавиации
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет после получения сертификата эксплуатанта получать еще и лицензию Росавиации для выполнения воздушных перевозок, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 01:04
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал мотив похищения картины Куинджи
Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи Денис Чуприков пошел на преступление, чтобы продать полотно и рассчитаться с долгами.
Обновлено в 00:51
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый документальный фильм о музыканте
Обновлено вчера в 22:12