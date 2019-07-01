Эксперты дали прогноз по ценам на бензинГазета.Ru вчера в 23:05

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

с чего всё началось

Как отмечается, цена на топливо останутся в рамках инфляции из-за принятых властями мер. При этом, по словам экспертов, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на бензин.

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

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