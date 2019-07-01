Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в РоссииИзвестия вчера в 21:30
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости». По его словам, сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива.
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с чего всё началось
Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.РИА Новостивчера в 20:35
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