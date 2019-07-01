Эксперты дали прогноз по ценам на бензинГазета.Ru вчера в 23:05

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

с чего всё началось

Как отмечается, цена на топливо останутся в рамках инфляции из-за принятых властями мер. При этом, по словам экспертов, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на бензин.

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии» Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.

Игры Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к коллекции игр Доступ к играм дадут с 3 по 30 сентября.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Происшествия В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Общество Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Экономика В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот» Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Космос На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.

Политика Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину» Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.

Экономика С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.

Экономика Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Политика Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России» Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Путешествия СМИ: в Таиланде появится обязательная страховка для туристов Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде.