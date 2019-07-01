Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензинГазета.Ru вчера в 23:05
Как отмечается, цена на топливо останутся в рамках инфляции из-за принятых властями мер. При этом, по словам экспертов, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на бензин.
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с чего всё началось
Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.РИА Новостивчера в 20:35
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Эксперт рассказал, когда на российских заправках подорожает бензин
Московский Комсомолецвчера в 23:38
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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