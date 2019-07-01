Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в РоссииИзвестия вчера в 21:30

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости». По его словам, сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
РИА Новостивчера в 20:35

Подробнее о событии

Аналитики сделали прогноз цен на бензин в России

URA.Ru00:48

Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо после окончания их заморозки

РБК01:44

Эксперт: Роста цен на АЗС в России следует ожидать не раньше сентября

ПРАЙМвчера в 20:20

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

Газета.Ruвчера в 23:05

Эксперт рассказал, когда вырастет цена на бензин

IrkutskMediaвчера в 22:12

Эксперты дали прогноз по ценам на топливо в России

RT на русском01:43

Эксперты: стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен

ТАССвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Энергетика

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе превысила $60 за баррель.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Единоборства

Макгрегор вспомнил нападение на автобус Хабиба

Ирландский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Конор Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 23:23
Общество

В Оренбуржье назначены два новых министра

В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Политика

Во Львове прошел «Марш тысячелетия Украинского государства»

В воскресенье украинские националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства", приурочив это мероприятие к 78-й годовщине подписания Акта провозглашения Украинского государства от 30 июня 1941 года.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье

Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Общество

Уровень воды в реке Ие в Тулуне опустился ниже 11 метров

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Недвижимость

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Общество

Более 50% жителей России проводят свой досуг у телевизора — опрос

Более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».
Обновлено в 01:45
Общество

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу

До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Экономика

Выросли тарифные ставки системы «Платон»

По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено вчера в 17:14
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 00:56
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта «Академическую»

Обновлено в 01:15
Футбол

Годин официально стал игроком «Интера»

Обновлено в 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное