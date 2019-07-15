Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

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