"До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа с текущих 70 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который бы пошел Украине.

с чего всё началось

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.

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