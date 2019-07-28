Финансы

Эксперт: Рубль выходит на траекторию устойчивого ослабленияБизнес-новости в Кирове вчера в 06:48

В разгар сезона отпусков население активно скупает доллары и евро. В сентябре спрос на иностранную валюту возрастет и со стороны корпоративного сектора.
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Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Российская газета27 июля в 23:00

Рубль обвалится в августе - эксперт

IrkutskMediaвчера в 09:40

Эксперт: Рубль выходит на траекторию устойчивого ослабления

Бизнес-новости в Кировевчера в 06:48

Рекорд падения рубля предрекли эксперты

Deita.ru00:30
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
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МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
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В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне

Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
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Все модели iPhone 2020 года будут поддерживать 5G

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Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
Обновлено в 07:15
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
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Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Авто

Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro

В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.
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Месси подвергся нападению на Ибице

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Найденный в Шотландии скелет пикта мог принадлежать вождю

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Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших российских подводников.
Обновлено 27 июля в 07:32
Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Обновлено в 06:15
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Политика

Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
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Обновлено вчера в 22:15
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

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Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Технологии

ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
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На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
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Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
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Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
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Появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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Минюст признал Атлантический совет нежелательной в России организацией

«29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States», — сообщили в Минюсте.
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В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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