Экономика
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAAРИА Новости 06:19
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено в 07:10
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Обновлено в 07:55
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Общество
Россиянину грозит штраф до 100 тыс. руб. за оскорбление президента
Жителю Смоленска грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей за оскорбление власти.
Обновлено в 07:29
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Вильнюсе
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Экономика
Bloomberg подсчитал возможный ущерб от торговой войны США и Китая
Объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если в результате торговой войны США и КНР пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Не струсил. Один из ключевых партнеров возобновил партнерство с Huawei
Как сообщает ресурс Nikkei, компания Flex - крупнейший партнер по сборке смартфонов Huawei - в минувший четверг даже приостановила работу конвейеров и производственных линий.
Обновлено в 09:00
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В полиции и армии оценили предложение заменить «товарищей» «господами»
В МВД и Минобороны отреагировали на предложение вернуть в армию и полицию обращение «господин».
Обновлено в 08:59
Здоровье
В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения
В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Авиакомпании требуют проверить надежность Superjet-100
Обновлено в 09:10
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Футбол
Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»
Во вторник в Москве состоится итоговый совет директоров футбольного клуба. Ранее на заседание прибыл член совета Андрей Федун.
Обновлено в 04:52
Общество
В России создается реестр лишенных родительских прав
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.
Обновлено в 08:15
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Интернет
Первый квантовый телефон испытали в Москве
Обновлено в 08:54