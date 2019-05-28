Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAAРИА Новости 06:19

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Горбанка на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом

Банки.ру12:59

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Удмуртской Республики до уровня ruBBB-

Концессии и инфраструктурные инвестиции09:40

Эксперты повысили рейтинг кредитоспособности Удмуртии

Сусанин08:52

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAA

РИА Новости06:19

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+"

Финмаркет08:52

«Эксперт РА» впервые присвоил рейтинг Якутии на уровне ruАА-

ИА ЯСИАвчера в 21:01

«Эксперт РА» присвоил Якутии рейтинг «ruАА-», прогноз «стабильный»

Якутия 24вчера в 04:26
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Гаджеты

Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу

Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Обновлено в 14:58
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 14:29
Экономика

Сало на Украине подорожало на 70% за два года

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу

Обновлено в 11:48
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Гаджеты

Apple неожиданно обновила iPod touch

Обновленный iPod touch получил еще версию с 256 ГБ встроенной памяти, которая в России стоит 37 390 рублей.
Обновлено в 14:17
Музыка

Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Культура

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Обновлено в 11:19
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Культура

«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 11:13
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях

Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Политика

Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины

Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Футбол

Игорь Денисов планирует завершить карьеру

Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
Обновлено в 14:59
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Авто

Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Футбол

RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Здоровье

Врач назвал главные правила использования кондиционеров

Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.
Обновлено в 11:26
Общество

Беглов поручил разобраться с экскурсиями по крышам Петербурга

Обновлено в 05:16
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
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