Экономика
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAAРИА Новости 06:19
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Удмуртской Республики до уровня ruBBB-
Концессии и инфраструктурные инвестиции09:40
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Обновлено в 14:58
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два года
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Apple неожиданно обновила iPod touch
Обновленный iPod touch получил еще версию с 256 ГБ встроенной памяти, которая в России стоит 37 390 рублей.
Обновлено в 14:17
Музыка
Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»
По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях
Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Политика
Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины
Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Футбол
Игорь Денисов планирует завершить карьеру
Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
Обновлено в 14:59
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Футбол
RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Здоровье
Врач назвал главные правила использования кондиционеров
Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.
Обновлено в 11:26
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25