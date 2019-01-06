Экономика
В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова. Впрочем, стоимость отдельных товаров может повышаться чуть быстрее.
Российская газетавчера в 06:10
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Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.Российская газетавчера в 06:10
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Экономика
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ
Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Экономика
В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ
Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH.
Обновлено в 02:54
Экономика
Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
Обновлено вчера в 19:06
Финансы
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели
Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.
Обновлено в 02:33
Экономика
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области.
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Эксперты: курс биткоина может упасть ниже $3 тысяч
После взлета курса биткоина до $20 тысяч в конце 2017 года оптимисты и обычные спекулянты рисовали для самой популярной в мире криптовалюты весьма радужные перспективы.
Обновлено вчера в 13:22
Финансы
Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год
Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено 05 января в 06:58
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Энергетика
Нефть Brent подорожала почти до 58 долларов
Мартовский фьючерс на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве вырос на 3,4 процента и составил почти 58 долларов за баррель.
Обновлено 04 января в 11:10
Экономика
Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено 05 января в 08:45
Экономика
Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix в январе обновил минимум за 4 года
Индекс доверия инвесторов в зоне евро в январе опустился до минус 1,5 пункта с минус 0,3 пункта в декабре, что стало минимумом с декабря 2014 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.
Обновлено в 05:46