Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.

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В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова. Впрочем, стоимость отдельных товаров может повышаться чуть быстрее.

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

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