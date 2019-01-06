Экономика

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов
Российская газета
06:10

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Российская газета06:10

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Потребительская корзина может подорожать на 5% в текущем году

АБН12:04

Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%

Дни2408:52

Эксперт рассказал, какие продукты сильнее всего подорожают в 2019-м

БИЗНЕС Online07:31

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Российская газета06:10

В Ярославле подорожают яйца

Ярославль Онлайн02:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Обновлено в 10:25
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Землетрясение произошло в Аджарии

Подземный толчок магнитудой 3,0 зафиксирован сегодня в Хулойском районе Аджарии.
Обновлено в 11:15
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 11:04
Политика

Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил детский хоспис (СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)») в Невском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Космос

Илон Маск анонсировал полет ракеты Crew Dragon к МКС в феврале

Пилотируемый корабль Crew Dragon отправится к МКС через месяц, сообщил в твиттере основатель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 06:07
Политика

В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США

Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Хоккей

Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Трамп заявил, что никогда не обещал скорого вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.
Обновлено в 11:09
Политика

В России ужесточат контроль за качеством бензина и дизельного топлива

Новая система контроля качества топлива может появиться в России в ближайшие годы.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 12:58
Спорт

Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

Обновлено в 05:56
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета

Обновлено в 09:43
Происшествия

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Кино

Эксперты определили лучший фильм 2018 года

Эксперты определили лучшим фильмом 2018 года драму «Наездник», снятую мексиканским сценаристом Хлоей Чжао.
Обновлено в 13:00
Политика

Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:29
Политика

В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности

Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Хоккей

ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Обновлено в 12:54
Происшествия

В Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошел взрыв

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, снесут два подъезда.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
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