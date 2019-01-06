Экономика

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов
Российская газета
06:10

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Российская газета06:10

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Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Российская газета06:10

Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%

Дни2408:52

Эксперт рассказал, какие продукты сильнее всего подорожают в 2019-м

БИЗНЕС Online07:31

Потребительская корзина может подорожать на 5% в текущем году

АБН12:04
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

Умерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Обновлено в 18:16
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено в 16:27
Путешествия

Япония ввела налог на выезд из страны для туристов

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.
Обновлено в 16:30
Религия

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено в 08:44
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Футбол

Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США

Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.
Обновлено в 14:05
Политика

В Киеве рассказали о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.
Обновлено в 19:02
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС отложен до апреля

Причина переноса запуска не уточняется Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что следующий грузовой корабль "Прогресс" будет запущен к МКС в начале апреля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян

Сербские спасатели помогли россиянам, застрявшим в горах на западе страны.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 18:40
Общество

Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:03
Политика

В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Футбол

Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад»

Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых террористов

Боевик «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Бадави был включен в список самых разыскиваемых террористов ФБР.
Обновлено в 18:27
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В Крыму прошли учения с противокорабельным ракетным комплексом «Бал»

Противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провел плановые учения и выполнил условные пуски ракет в Крыму, сообщается на сайте Минобороны.
Обновлено в 06:07
Политика

У новой Православной церкви Украины появился свой сайт

Новая Православная Церковь Украины (ПЦУ), получившая накануне томос об автокефалии от Вселенского патриарха, открыла свой сайт.
Обновлено в 17:53
Хоккей

Организаторы МЧМ-2019 не включили флаг России в благодарственное видео

Обновлено в 06:58
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 12:14
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройках

Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.
Обновлено в 08:13
Кино

Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме

Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Главное