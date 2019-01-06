Экономика
В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова. Впрочем, стоимость отдельных товаров может повышаться чуть быстрее.
Российская газетавчера в 06:10
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с чего всё началось
Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.Российская газетавчера в 06:10
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Экономика
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ
Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Турции погиб российский капитан сухогруза
Как сообщил агентству РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле, в районе пролива Дарданеллы найден мертвым в собственной каюте российский капитан сухогруза «Канопус».
Обновлено в 07:38
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
6 января, после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле, Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой структуры.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией
Обновлено в 05:15
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:26
Политика
СМИ узнали о судьбе Скрипалей после отравления
4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 08:46
Политика
На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Обновлено в 08:26
Происшествия
Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде
Обновлено в 08:14
Футбол
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Религия
Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством
Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Обновлено в 04:57
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть
Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:43
Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Обновлено в 04:24
Политика
Власти Великобритании выяснили все детали инцидента в Солсбери
Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Москву в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло в начале марта 2018 года в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:08