Экономика

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов
Российская газета
вчера в 06:10

В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова. Впрочем, стоимость отдельных товаров может повышаться чуть быстрее.
Российская газетавчера в 06:10
с чего всё началось

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Российская газетавчера в 06:10

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Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%

Солидарность07:09

В России в 2019 году подорожает на 5% потребкорзина

РИА Дагестан06:30

Потребкорзина в России подорожает на 5% в 2019 году – аналитики

Заб.Рувчера в 23:52

Потребительская корзина в России подорожает на 5 процентов в 2019 году

Петрозаводск говорит01:53

Потребительская корзина может подорожать на 5% в текущем году

АБНвчера в 12:04

Эксперт рассказал, какие продукты сильнее всего подорожают в 2019-м

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:31

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Российская газетавчера в 06:10
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Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Обновлено в 06:40
Экономика

В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Турции погиб российский капитан сухогруза

Как сообщил агентству РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле, в районе пролива Дарданеллы найден мертвым в собственной каюте российский капитан сухогруза «Канопус».
Обновлено в 07:38
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

6 января, после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле, Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой структуры.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика

Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией

Обновлено в 05:15
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику

"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019

«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Авто

Компания Tesla начала строить в Шанхае завод

На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:26
Политика

СМИ узнали о судьбе Скрипалей после отравления

4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 08:46
Политика

На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок

Обновлено в 08:26
Происшествия

Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде

Обновлено в 08:14
Футбол

Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Религия

Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством

Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

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Путешествия

В Японии введен налог на выезд из страны

Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Кино

Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть

Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:43
Футбол

«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона

Обновлено в 04:24
Политика

Власти Великобритании выяснили все детали инцидента в Солсбери

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Москву в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло в начале марта 2018 года в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:08
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