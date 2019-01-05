По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. При этом коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике.

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

Политика Политика На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Происшествия Происшествия Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот.

Кино Кино Скончался народный артист Иван Бортник

Культура Культура В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева

Хоккей Хоккей Костин принес извинения за свое поведение после проигрыша сборной США Капитан российской хоккейной сборной Клим Костин принес извинения за своё неподобающее поведение после матча полуфинала МЧМ-2019, в котором сборная России уступила команде США со счетом 2:1. Российский хоккеист опубликовал его 5 января в своем Twitter.

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Политика Политика Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Происшествия Происшествия Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе.

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Политика Политика В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Происшествия Происшествия Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.

Происшествия Происшествия В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.

Политика Политика Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

Политика Политика Выяснилось, о чем Порошенко и Эрдоган говорили в Стамбуле

Происшествия Происшествия В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".

Футбол Футбол Диего Марадона попал в больницу

Политика Политика Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов» Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Политика Политика Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.

Политика Политика Отношения Трампа с Путиным назвали опасными Напомним, что Пелоси была избрана спикером палаты представителей конгресса США на 2019-2020 гг. На протяжении последних 15 лет она возглавляет демократов в палате представителей.

Происшествия Происшествия В ДТП в Петербурге пострадали семь человек Микроавтобус в Петербурге врезался в опору уличного освещения, в результате чего пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Происшествия Происшествия Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин.

Хоккей Хоккей Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Спорт Спорт Шипулин нашёл для себя новый вид спорта Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря на специальной пресс-конференции в Москве.

Гаджеты Гаджеты Эксперты определили самый мощный Android-смартфон Замкнули десятку Xiaomi Black Shark и Black Shark Helo, OnePlus 6T и Nubia X. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2018 года эксперты AnTuTu назвали самым мощным Android-смартфоном Huawei Mate 20.

Экономика Экономика Голубого тунца продали на аукционе в Токио за рекордные $3,1 млн Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России» Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".