Экономика

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон
REGNUM
вчера в 18:39

По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. При этом коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике.
REGNUMвчера в 18:39

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Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

OAnews13:15

Экономист: 2019 год будет намного сложнее предыдущего, мир ждет рецессия

Красная весна11:21

«Альпари»: Миру угрожает финансовый кризис

АБН04:03

Экономисты: В 2019 году мир распадётся на несколько валютных зон

Дни2407:48

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

REGNUMвчера в 18:39

На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

Взгляд.ру03 января в 10:40
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Обновлено в 12:54
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Кино

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Спорт

Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий

Обновлено в 09:55
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
Обновлено в 12:13
Спорт

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 08:43
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (грамоты о независимости) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:16
Спорт

Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
Обновлено в 08:38
Кино

Леонардо Ди Каприо допросили по делу о коррупции

Обновлено в 10:18
Спорт

Саночница Виктория Демченко избежала серьезной травмы

Обновлено в 11:12
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Польше при пожаре в квест-комнате погибли пять девушек

«В комнате было мало места для людей», — сказал Суски и добавил, что сотрудника, который должен был следить за подростками во время прохождения квеста, в помещении не было.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков

В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 14:08
Политика

Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека

Обновлено в 12:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве турецких студенток в Харькове

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Принц Гарри поучится отражать «российскую агрессию»

Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании.
Обновлено вчера в 23:42
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