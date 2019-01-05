Экономика
По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. При этом коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике.
REGNUMвчера в 18:39
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Происшествия
Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве
Обновлено в 12:54
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Кино
Умер народный артист России Иван Бортник
Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Спорт
Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий
Обновлено в 09:55
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи
В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
Обновлено в 12:13
Спорт
Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено в 08:43
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (грамоты о независимости) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:16
Спорт
Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
Обновлено в 08:38
Кино
Леонардо Ди Каприо допросили по делу о коррупции
Обновлено в 10:18
Спорт
Саночница Виктория Демченко избежала серьезной травмы
Обновлено в 11:12
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Польше при пожаре в квест-комнате погибли пять девушек
«В комнате было мало места для людей», — сказал Суски и добавил, что сотрудника, который должен был следить за подростками во время прохождения квеста, в помещении не было.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Политика
СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков
В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Криса Кельми
Обновлено в 14:08
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека
Обновлено в 12:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве турецких студенток в Харькове
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Принц Гарри поучится отражать «российскую агрессию»
Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании.
Обновлено вчера в 23:42