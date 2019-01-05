По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. При этом коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике.

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

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