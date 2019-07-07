В первом официальном матче нового футбольного сезона за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с обладателем Кубка страны — московским «Локомотивом». Игра состоялась на столичном стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России

Спорт день за днем

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