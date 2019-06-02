Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубляРоссийская газета вчера в 23:00
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
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Армия и оружие
Россию обвиняют в сбоях навигационного оборудования США
Все попытки США по устрашению России путем усиления военного присутствия в черноморской акватории оказались бесполезны.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
E.C.D. построил Defender с открытым верхом
Салон Land Rover Defender Desert Storm от E.C.D. оформлен с использованием красной и черной кожи Berkshire Scarlet.
Обновлено в 01:36
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Антон Геращенко покинул Украину со свежим шрамом на шее
Обновлено в 06:20
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Футбол
«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара
Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали пятнадцать человек
При ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 06:11
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено 31 мая в 04:21
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтра
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Единоборства
Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа
Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Футбол
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб
Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 08:12
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22