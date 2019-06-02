Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубляРоссийская газета вчера в 23:00
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
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Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Обновлено в 04:15
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Политика
Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»
Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Миссия ООН осудила полицию Косова за чрезмерное применение силы
Специальное подразделение полиции непризнанного Косова применило "чрезмерную" силу во время вторжения на сербскую территорию 28 мая.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
С 1996 года по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Политика
Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранена мирная жительница
Жительница поселка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
Обновлено в 00:29
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Политика
Россия полностью прекращает экспорт топлива в Украину
Документ предполагает запрет на экспорт в Украину таких производных нефти, как бензин, дизельное топливо.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Наука
Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта
Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24