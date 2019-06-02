Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубляРоссийская газета вчера в 23:00
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе
В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Савченко потребовала трибунала для Порошенко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром
Взрослый и два ребенка пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме Мурома, сообщили в управлении СКР по Владимирской области.
Обновлено в 12:21
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Футбол
Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ
Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Наука
Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США
Обновлено 31 мая в 06:33
Происшествия
На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар
В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня
По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
Обновлено в 05:47