Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубляРоссийская газета вчера в 23:00

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Наука Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Политика Савченко потребовала трибунала для Порошенко Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.

Происшествия Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром Взрослый и два ребенка пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме Мурома, сообщили в управлении СКР по Владимирской области.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала лицо дочери Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.

Технологии Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Шоу-бизнес Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.

Футбол Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.

Армия и оружие В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35 В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.

Происшествия На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.