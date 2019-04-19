Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт. Об этом со ссылкой на заместителя главы Ассоциации банков России Алексея Войлукова сообщили «Известия». Пока такую функцию тестируют отдельные банки и ретейлеры в малонаселённых пунктах.

Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю страну

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