Экономика
Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю странуПраво.ру 02:56
Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт. Об этом со ссылкой на заместителя главы Ассоциации банков России Алексея Войлукова сообщили «Известия». Пока такую функцию тестируют отдельные банки и ретейлеры в малонаселённых пунктах.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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