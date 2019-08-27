В России планируется проведение эксперимента по маркировке минеральной воды, сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов. Он может пройти с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Эксперимент по маркировке минеральной воды может стартовать 1 октября

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