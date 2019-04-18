Экономика

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партийРИА Новости 06:59

Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года. Компании-производители и продавцы ювелирных изделий, которые вызвались в нем участвовать, наносят специальный QR-код на этикетки своих товаров.
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Минфин предложил сделать обязательной маркировку ювелирных изделий

Московский Комсомолец07:17

Минфин РФ предложил с 2020г ввести обязательную маркировку драгметаллов, камней и ювелирки

ПРАЙМ06:14

Обязательную маркировку драгметаллов, драгкамней и изделий из них введут с 1 января 2020 года

Вести.Финансвчера в 04:19

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

РИА Новости06:59

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной с 2020 года

Бизнес.Рувчера в 09:21

Минфин дал оценку эксперименту по маркировке драгметаллов

News.ru07:11

Переломный код

Российская газета18 апреля в 15:55
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Общество

В России появятся частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 03:30
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии.
Обновлено в 06:58
Футбол

Дмитрий Скопинцев: «Игнатьев меня первый поприветствовал, когда о трансфере объявили»

Обновлено в 07:16
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка

Обновлено в 07:43
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика

Зеленский начал дебаты с Порошенко

Владимир Зеленский уже выступил в прямом эфире. Он начал первым дебаты с Порошенко. Выступать первым Зеленскому выпало по жребию.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Политика

Посольство России в США опубликовало свой доклад

В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Общество

Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына

В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Обновлено в 03:05
Общество

Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова

В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро

С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:37
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Гаджеты

Сотрудники Microsoft усомнились в политике гендерного равенства

Некоторые сотрудники Microsoft раскритиковали политику компании по обеспечению гендерного и этнического разнообразия.
Обновлено в 06:55
Политика

Слова «повстанцы» удалили из выступления Порошенко 2015 года

19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и его оппонентом актёром Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Обновлено в 07:49
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
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