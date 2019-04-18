Экономика
Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партийРИА Новости 06:59
Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года. Компании-производители и продавцы ювелирных изделий, которые вызвались в нем участвовать, наносят специальный QR-код на этикетки своих товаров.
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Обязательную маркировку драгметаллов, драгкамней и изделий из них введут с 1 января 2020 года
Вести.Финансвчера в 04:19
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