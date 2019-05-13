Экономика

Экспансию госбанков в финсекторе РФ предложили ограничить закономИнтерфакс 01:40

Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе РФ: министерство предлагает запретить государственным структурам приобретать финансовые организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин не видит практического смысла в предложении ограничить госдолю в банковском секторе

ТАСС05:19

Экспансию госбанков в финсекторе РФ предложили ограничить законом

Интерфакс01:40

Государство решило запретить себе покупку частных банков

РБКвчера в 15:02

Минэкономики предложило запретить покупку частных банков государственными

Коммерсантъвчера в 18:19

МЭР предложило ограничить роль государства в финансовом секторе

News.ruвчера в 09:21

Минэкономразвития написало закон об ограничении роста доли государства в финсекторе

Росбалтвчера в 08:47

Планируется ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России

Гарантвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России одержала третью подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика

Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

Обновлено вчера в 17:07
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Ученые пришли к выводу, что сплетничают все без исключения, и благодаря этому легче устанавливаются контакты и доверительные отношения между людьми.
Обновлено 12 мая в 13:09
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви

Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Здоровье

В Крыму назвали единственный район с естественным приростом населения

В настоящее время единственным регионом в Крыму, где наблюдается естественный прирост населения, является Симферопольский район.
Обновлено в 04:31
Космос

В Швейцарии ученые составили каталог дальних галактик

В Швейцарии ученые из Женевского университета опубликовали каталог дальних галактик.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении

Обновлено в 04:49
Политика

Сердюков стал главой совета директоров ОАК

Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

В черный список эксперты отправили продукцию марок «Честное молоко» и «36 копеек», где были обнаружены растительные жиры (холестерин и фитостерины).
Обновлено в 04:02
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Политика

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное