Общество
Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»
Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»Газета.Ru10:46
Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания. По словам читателей, Релотиус писал им со своего электронного адреса с просьбой "пожертвовать деньги для детей-сирот в Турции".
Газета.Ru10:46
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