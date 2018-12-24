Общество

Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»
Газета.Ru
10:46

Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания. По словам читателей, Релотиус писал им со своего электронного адреса с просьбой "пожертвовать деньги для детей-сирот в Турции".
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