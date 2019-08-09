Футбол

Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»Нева Спорт вчера в 13:40

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба. Словацкий игрок являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно.
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Шкртел стал игроком «Аталанты»

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